Após derrota, 5º colocado pode reduzir distância para o Bahia; veja a classificação

O sinal de alerta está ligado no Bahia. Com a derrota para a Chapecoense, por 3x1, na noite de desta sexta-feira (30), o tricolor não só ampliou para quatro jogos o jejum sem vencer na Série B como perdeu a chance de abrir distância na luta pelo acesso à primeira divisão.

Estacionado nos 52 pontos, o time segue na terceira colocação, atrás do Grêmio, que perdeu para o Sampaio Corrêa, fora de casa. A distância para o 5º colocado, atualmente o Londrina, é de seis pontos, mas pode cair para cinco caso o Ituano vença o CRB neste sábado (1º).

O time de Itu-SP está na 8ª posição, com 44 pontos, mas pode chegar aos 47 e subir três casas. O Vasco, 4º colocado, fecha o G4 com 49 pontos.

Sem vencer fora de casa no returno da Série B, o Bahia será novamente visitante no próximo jogo. Na terça-feira (4), o Esquadrão visita o Novorizontino, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, pela 33ª rodada.