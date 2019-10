Após derrota, Douglas pede que Bahia volte a ter força defensiva

Dos últimos 12 pontos disputados em casa, o Bahia somou apenas um. É por conta desse rendimento tão negativo que o tricolor agora se afasta do G6 - tem 41 pontos, em 8º lugar, contra 45 do Corinthians, 6º colocado.

A derrota deste sábado (26) foi para o Internacional, por 3x2. Além do resultado ruim, preocupa a atuação da equipe, frágil como nunca na defesa e com insistentes erros de passe no meio-campo.

Esses problemas foram os mais citados pelos jogadores do Esquadrão na saída de campo após a derrota para o Colorado. "Não conseguimos impor o nosso ritmo no segundo tempo, sofremos demais nos contra-ataques deles. Ainda mais com nosso meio-campo errando tantos passes", disse o zagueiro Juninho.

"Temos que rever esses erros de passe no meio-campo. Não é nem questão de treinamento, acredito que precisamos nos concentrar mais no jogo, pois a gente vem errando bastante. Acaba dando bobeira no começo ou no fim do segundo tempo. Temos que nos concentrar mais", completou o defensor, autor do segundo gol do Bahia já aos 40 minutos da etapa final.

Talvez o melhor em campo do Bahia diante do Internacional por conta das belas defesas, o goleiro Douglas comentou a queda de rendimento do setor defensivo, que tomou três gols do colorado: "A gente não apresentou o nosso melhor futebol, não conseguiu manter uma regularidade dentro do jogo. É difícil tomar três gols dentro de casa".

"Temos que agora colocar a cabeça no lugar e recuperar as nossas forças, a nossa confiança de antes. Temos que voltar a desempenhar o melhor futebol que vínhamos apresentando. Voltar a ter a consistência defensiva que nos trouxe até aqui. A competitividade alta durante toda a partida. E a competência lá na frente. Ou seja, temos que voltar a ser o Bahia que encantou o Brasil", completou o goleiro.

Agora, o Bahia terá que recuperar os pontos fora de casa. Na quinta-feira (31) enfrenta o Santos, às 19h15. No domingo, visita o Cruzeiro, às 19h.