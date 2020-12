Após derrota para o Flamengo, Mano Menezes é demitido do Bahia

Mano Menezes não é mais técnico do Bahia. O treinador acabou demitido do tricolor após a derrota para o Flamengo por 4x3 neste domingo (20), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico ficou pouco mais de três meses no cargo, tendo sido contratado no dia 9 de setembro. Ao todo, Mano teve 24 jogos pelo Bahia, sendo oito vitórias, dois empates e 14 derrotas. Foram 29 gols marcados e 37 sofridos.

Ao todo, o aproveitamento de Mano Menezes foi de 36%. O técnico esteve à frente do clube na eliminação para o Defensa y Justicia nas quartas de final da Copa Sul-Americana, que ocorreu na última quarta-feira (16). O Bahia perdeu as duas partidas para o time argentino.

O Bahia confirmou a demissão através de uma postagem no Twitter:

O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão.



Nesta mesma ocasião aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Indio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso. — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 21, 2020

Mano também se pronunciou através de uma nota: “Foi o entendimento dos dois lados, compreendendo em conjunto que era hora de interromper os trabalhos”, afirmou.

O técnico vinha de um momento ruim na equipe, acumulando cinco derrotas seguidas e sete partidas sem vencer, somando jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americano.

Sem Mano Menezes, quem deve assumir o cargo é o auxiliar técnico Cláudio Prates. Ele já esteve à frente da equipe em dois jogos, após a demissão de Roger Machado, em setembro. Empatou em 2x2 com o Internacional e perdeu por 2x0 para o Grêmio.

Mano é o segundo treinador do Bahia que cai após uma derrota para o Flamengo nesta Série A. No primeiro turno, Roger Machado acabou demitido após perder por 5x3 em Pituaçu, no dia 2 de setembro.