Após desabamento com mortes, outro prédio em Fortaleza é interditado

O Edifício Modigliane, localizado no Bairro de Fátima, em Fortaleza, foi interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento.

No último dia 19, terminaram as buscas das vítimas da tragédia no Edifício Andréa, também em Fortaleza, que deixou nove mortos.

Mais cedo, pelo menos três famílias moradoras do prédio saíram dos apartamentos, após rachaduras aumentarem, nesta quarta-feira, 30.

A Defesa Civil conversou com os moradores que ainda permanecem no local e instruiu que não dormissem no prédio esta noite.

Mesmo com a instrução do órgão, alguns moradores se recusam a sair e terão que assinar um termo de responsabilidade.

"Considerando a gravidade da situação do referido imóvel, que apresenta inclusive risco à vida", diz documento da Defesa Civil que justifica a decisão.

No auto, foi constatado "alto risco" à segurança e informou ainda que o responsável pelo imóvel deve providenciar a desocupação, além do desligamento de serviços como água e energia elétrica.

De acordo com os condôminos, a construção, que fica a 100 metros da avenida Aguanambi na rua João Lobo Filho, 323, tem aproximadamente 30 anos e passa por reforma desde segunda-feira, 28.

Equipes da Defesa Civil do Município estão no local para realizar avaliações da estrutura, no fim da tarde desta quarta.