Após desmaio em campo, federação diz que Eriksen está acordado e faz exames

O craque Christian Eriksen, camisa 10 da Dinamarca, que desmaiou em campo e assustou o mundo, na tarde deste sábado (12), durante partida da Eurocopa, recebeu atendimento médico rápido durante a partida contra a Finlândia e está consciente, sendo avaliado em hospital.

Os médicos tentaram reanimar o atleta ainda no gramado. Posteriormente, a Uefa suspendeu a partida, mas após uma reunião de emergência, informou que ela voltará a ser disputada às 15h30 (de Brasília). "O jogo da Uefa Euro 2020, em Copenhague, foi suspenso devido a uma emergência médica", postou o perfil oficial da entidade.

A Uefa também informou que Eriksen foi transferido para um hospital e está estabilizado após o ocorrido. A Federação da Dinamarca disse, também via redes sociais, que o jogador está acordado e faz exames.

Martin Schoots, agente de Eriksen, confirmou que ele "respira e pode falar", em entrevista à NPO Radio1.

Uma foto da agência AFP, na saída do gramado, já mostrava o jogador acordado, o que tranquilizou muitos torcedores e colegas, embora a situação ainda inspire cuidados.

O lance aconteceu no final do primeiro tempo. Após uma cobrança de lateral, ao dominar a bola, Eriksen caiu sozinho. No mesmo instante os jogadores foram tentar acudi-la, e a equipe médica foi acionada.

Eriksen ficou mais de 15 minutos sendo atendido no gramado e deixou o campo de ambulância, respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. Ainda não se sabe a real situação do jogador.

A namorada de Eriksen, Sabrina Jensen, no gramado, recebeu apoio de jogadores. A partida, realizada no Parken Stadium, em Copenhague, estava empatada em 0 a 0.

Eriksen testou negativo num surto de covid-19 na Inter, em março. Skriniar (Eslováquia), Lukaku (Bélgica), Hakimi (Marrocos), Radu (Romênia), Eriksen (Dinamarca), Perisic e Brozovic (Croácia) testaram negativo e foram autorizados a viajarem em voos particulares para se juntarem às suas delegações.

Com 29 anos, Eriksen é um dos principais jogadores da seleção dinamarquesa. Ele defende as cores do país desde 2010. Na atual temporada o meio-campista conquistou o título do Campeonato Italiano pela Inter de Milão. Com informações de agências e O Globo.