Após determinação de Moraes, todas as rodovias são liberadas na Bahia

Após a determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) adote as medidas para desobstruir as rodovias bloqueadas, apenas uma via continua interditada na Bahia. Todas as outras já foram liberadas.

Na BR 101, Km 744, no trecho da cidade de Itabela, a pista continua bloqueada parcialmente. Segundo a PRF, o motivo do bloqueio é o acúmulo areia e barro deixados no local. Durante a madrugada, houve a interdição total da pista causada por queima de resíduos. A manifestação acabou por volta das 2h desta terça-feira (1º).

Em todos os outros trechos onde houve manifestações, as pistas já foram liberadas. O último trecho liberado foi na na BR 324, km 300, em Jacobina, às 4h30. O protesto com 20 pessoas fechou a pista por volta de 0h30.

Em Feira de Santana/BA, na BR-116, no km 422, a pista estava totalmente interditada, mas foi liberada às 3h desta terça.

Também foram liberados os bloqueios em Luís Eduardo Magalhães/BA, na BR 20, km 205; Correntina (Rosário) na Divisa da BA/GO, na BR 20, km 0; Mucuri/BA, na BR 101, km 935; Vitória da Conquista/BA, na BR 116, km 817,2; Barreiras/BA, Trevo de Angical, na BR 242, km 788 e km 787.

Decisão

Os caminhoneiros começaram os bloqueios na noite de domingo (30) por conta da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. As manifestações causaram impacto e engarrafamentos ao longo da segunda-feira (31). À noite, Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio das rodovias.

"Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais – no âmbito de suas atribuições – , todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.