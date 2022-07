Após dez anos, conclusão do Novo TCA é adiada outra vez pelo governo Rui

Dez anos depois, o governo da Bahia não conseguiu concluir as obras do projeto batizado de Novo Teatro Castro Alves, fruto de um convênio firmado em 2012 entre o extinto Ministério da Cultura e a Secretaria Estadual de Cultura (Secult) durante a segunda gestão do hoje senador Jaques Wagner (PT). Recentemente, a Secretaria de Administração do governo Rui Costa (PT) autorizou mais um termo aditivo ao contrato para as obras de reforma e modernização do TCA, prorrogando para 120 dias e 150 dias, respectivamente, os prazos de execução das obras e de vigência do convênio, com previsão de término em 4 de outubro e 3 de dezembro deste ano, conforme publicado anteontem no Diário Oficial da União.

Agora, só depois

Desde que foi celebrado, o convênio passou por inúmeros aditivos ao longo de uma década, com sucessivas prorrogações no cronograma previsto para finalizar o projeto, orçado originalmente no valor total de R$ 12,1 milhões, com contrapartida financeira do estado de R$ 2,1 milhões e R$ 10 milhões em recursos federais.

Bolo sem cereja

A mais nova prorrogação diz respeito à conclusão do terceiro e derradeiro eixo da requalificação do TCA, um dos mais relevantes e renomados teatros da América Latina. Após completar as duas primeiras fases do projeto - as revitalizações da Concha Acústica, inaugurada em 13 de maio de 2016, e da Sala do Coro, entregue em 5 de outubro de 2018 -, a Secult vem esticando desde 2019 a etapa final da obra, com recursos pendentes na ordem de R$ 743 mil. Trata-se justamente da modernização da sala principal do Castro Alves, considerada a joia da coroa.

Cena antiga

O restante das verbas está destinado a reverter o gradual processo de degradação interna e o atraso tecnológico do teatro. Em especial, a reforma das poltronas destinadas ao público, parte delas com sinais evidentes de danos, e o novo sistema de iluminação, que opera hoje em padrão muito abaixo do ideal para um equipamento cultural de grande porte. À Satélite, produtores que atuam no segmento de espetáculos teatrais e musicais apontam também a urgência de correções na estrutura do palco do TCA, que apresenta pontos de risco para artistas e técnicos.

Déficit diário

A quebra de promessas feitas pela articulação política do Palácio de Ondina para manter o apoio de dezenas de prefeitos ao candidato do PT a governador do estado, Jerônimo Rodrigues, começou a custar bem caro. Nos últimos quatro dias, a chapa liderada pelo ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) recebeu a adesão de pelo menos um novo nome a cada 24 horas.

Ponto de bala

A equipe da Faroeste no Ministério Público Federal foi informada que o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Og Fernandes, quer acelerar, logo após o recesso na Corte, uma série de decisões em processos sobre a venda de sentenças no Judiciário baiano. Sobretudo, os que envolvem filhos de desembargadores investigados na operação.