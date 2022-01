Após discussão, prefeito acusa policial militar de agressão na Bahia

O prefeito de Ipecaetá, Júnior Piaggio, alega ter sofrido uma agressão verbal do soldado da Polícia Militar Welton Correia na sexta-feira (31) durante a realização da 9° edição da Corrida de São Vicente, festa famosa na cidade do interior baiano. Vídeo recebido pelo CORREIO mostra o militar exaltado. A Polícia Militar da Bahia informa, no entanto, que o gestor municipal teria incitado a população contra os militares e isso teria causado um conflito.

De acordo com a União dos Municípios da Bahia (UPB), o soldado teria praticado a ofensa depois que o prefeito solicitou o apoio da guarnição da cidade para a realização do evento. A UPB irá oficializar uma queixa junto ao Comando Geral da Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública e ao governador Rui Costa, exigindo um pedido formal de desculpas ao prefeito Júnior Piaggio, bem como o afastamento do soldado.



“A Diretoria da UPB repudia que fatos como esse venham se repetindo e demonstre a falta de respeito e compromisso da corporação com os municípios e os prefeitos, que em todo tempo colaboram e oferecem todo o suportes às as guarnições sem medir esforços para garantir a atuação da PM no interior da Bahia”, informa a UPB em nota.

A Polícia Militar alega que uma equipe da 57ª CIPM/Santo Estevão foi acionada pela Prefeitura de Ipecaetá para realizar o policiamento da corrida e, após cumprir a ordem de policiamento do evento, os soldados se deslocaram para a frente do Destacamento de Policiamento Militar (DPM). Lá, eles foram surpreendidos pelo prefeito, que teria incitado a população contra os policiais militares, dizendo mandar na cidade e que a viatura estacionada na frente do DPM deveria sair do local. No primeiro momento, os agentes não sabiam que o homem exaltado era o prefeito do município.

“Esse fato gerou uma contenda entre os policiais e o grupo. O Coordenador de Operações se fez presente no local, porém o indivíduo se negou a manter um diálogo, onde também foi identificado como sendo o prefeito de Ipecaetá. Uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos”, afirma a nota da PM.

A Prefeitura de Ipecaetá foi procurada para esclarecer os fatos, mas a resposta não foi obtida até o fechamento desta matéria.