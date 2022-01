Após dois dias de buscas, corpo é encontrado em lagoa no sudoeste da Bahia

Bombeiros do Núcleo de Operações Aquáticas (NOA) do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Vitória da Conquista) resgataram um corpo numa lagoa em Guanambi, no sudoeste baiano, na manhã desta sexta-feira (14).

As buscas começaram na quinta-feira (13) com a guarnição do 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar (SGBM/Guanambi), pertencente ao 7°GBM. Porém, como a lagoa possui mais de quatro metros de profundidade, além de ter pouca visibilidade, foi necessária a presença de mergulhadores local.

Após o resgate o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para os procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta os cidadãos para os cuidados no meio líquido. Sempre que for nadar é importante que escolha lugares com a supervisão de guarda-vidas, o cidadão também deve seguir as orientações desses profissionais. É fundamental também que não entre em águas desconhecidas. Em caso de emergência, disque 193.