Após dois meses sem jogar pelo Bahia, Elton passará por cirurgia

O volante Elton não vestirá a camisa do Bahia nos próximos dois meses. O jogador, 29 anos, passará por uma cirurgia no joelho ainda essa semana. De acordo com o coordenador médico do clube, Luiz Sapucaia, o tratamento de fisioterapia que vinha sendo realizado não foi suficiente para resolver a lesão do atleta.

"O atleta tem uma condropatia, desgaste da cartilagem, muito comum em atletas. A gente não conseguiu evoluir com tratamento conservador, passamos quase seis meses. Optamos então pela conduta cirúrgica", explicou Sapucaia. "Logo em 45 dias ele deve estar de volta. Vamos fazer uma conta de, no campo, entre 60 e 65 dias", previu.

A última vez que Elton entrou em campo foi no dia 17 de julho, quando o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Grêmio por 1x0. No Bahia desde o ano passado, Elton atuou em nove das 10 primeiras rodadas do Brasileirão. Nessa temporada, ele defendeu o tricolor em 24 partidas e marcou um gol.