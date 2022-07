Após dores nos ovários por nove anos, Anitta confirma endometriose

Uma simples dor no passado, gerou incômodo e desespero na vida presente de Anitta. A cantora contou aos seguidores, na noite desta quinta-feira (7), que vai ter de passar por uma cirurgia após exames profundos na região do ovário e útero.

No passado, ela comentou algo sobre cistite de repetição, mas o diagnóstico feito atualmente por uma médica, enquanto ela estava acompanhando o pai em uma cirurgia do câncer no pulmão, no início de junho, conseguiu captar que as dores, na verdade, eram endometriose, um problema sério que afeta seis a cada dez mulheres.

"Pois bem galera... fui ficar com meu pai no hospital aquela vez. Comentei com minha querida amiga anja que comanda tudo lá, que eu estava em tempo de morrer de dor. Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez... não tem bactéria", iniciou.

"Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá: endometriose. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose. Fizemos os outros exames necessários para ter certeza e aí está", revelou.

Ela, que recentemente foi internada com trombose nas pernas, chegou a comentar que vários médicos fizeram estudos baseados em um relato que deu há alguns anos, confirmando que ela tinha uma bactéria no ovário ou alguma doença sexualmente transmissível.

"Quando li essas matérias pensei... esses senhores me examinaram e eu não to sabendo? Para estar escrevendo um artigo com meu nome sobre o meu problema de saúde? Estavam querendo dizer que eu não tenho higiene? Era insinuando que eu não uso preservativo? (Alô DST, hein, saí ilesa dessa população inteira mundial que já passou por aqui só na base da sorte e do milagre?)", comentou.

Por fim, a artista internacional contou que fará uma cirurgia em breve e que o alerta é importante para que as mulheres fiquem atentas aos sinais dos órgãos genitais. Ela ficou mais atenta após as últimas relações sexuais com o namorado.

"Enfim... minha cirurgia está marcada e aqui fica meu apelo por mais informações para as mulheres. Mais acesso, mais interesse geral em cuidar do corpo feminino para que a gente possa ser livre e conseguir se cuidar", finalizou.