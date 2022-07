Após eliminação, Bahia terá mudança no time para enfrentar o Guarani

A preparação do Bahia para o jogo contra o Guarani, em Campinas (SP), no sábado (16), começou nesta quinta-feira (14), após o dia de folga e retorno do elenco que estava em Curitiba, onde o tricolor foi eliminado da Copa do Brasil pelo Athletico-PR.

É certo que o time terá mudança na escalação. Isso porque o treinador Enderson Moreira não contará com o lateral esquerdo Matheus Bahia, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto deve ser Djalma. Em fase de recuperação de lesão, Luiz Henrique participou do treino com bola nesta quinta-feira. O mesmo aconteceu com o meia-atacante Marco Antônio.

Quem deve seguir fora do time é o volante Rezende. Com lesão na coxa, o jogador um treino específico de recuperação. Na lateral direita, a dúvida fica por conta de André. Ele levou uma pancada no joelho contra o Athletico-PR e ficou em tratamento na fisioterapia. Caso ele não tenha condição de jogo, Borel será o titular.

Por outro lado, Raí Nascimento volta a ficar disponível na Série B, após cumprir suspensão contra o Vila Nova, e mais dois atletas se tornam opções. São eles: Rildo e Didi, que não podiam jogar a Copa do Brasil por já terem atuado por outros clubes.

Além da mudança de nomes, o Bahia deve mudar o esquema tático também. Após jogar em um 5-3-2 na Arena da Baixada, a tendência é que Enderson retorne a escalar a defesa só com quatro jogadores.

Ele pode utilizar um 4-4-2, tirando um dos zagueiros e abrindo espaço pelo meio com a colocação de um volante, como vinha fazendo, ou armar um 4-4-3. Nesse caso, o treinador terá a opção de recolocar Rodallega no time titular como centroavante ou manter Matheus Davó centralizado e iniciar com Rildo junto a Raí Nascimento pelas pontas.

Enderson ainda comandará mais uma atividade na Cidade Tricolor antes do embarque para Campinas. A partida no estádio Brinco de Ouro está marcada para as 18h30 de sábado.