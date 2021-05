Após eliminação no Campeonato Baiano, Vitória dá folga ao elenco

O movimento na Toca do Leão vai cair um pouco nos próximos dias, já que o elenco do Vitória ganhou folga e só se reapresenta na segunda-feira (10). Até lá, apenas os atletas que estão em tratamento médico seguirão frequentando o centro de treinamento.

Eliminado do Campeonato Baiano após empatar com o Fluminense de Feira em 1x1 na noite de quarta (5), o rubro-negro só voltará a entrar em campo no final do mês, quando estreia na Série B do Brasileiro, diante do Guarani, fora de casa. A previsão é que o jogo ocorra no próximo dia 28 ou 29.

"O que temos agora é aproveitar a semana que temos com os atletas que estão chegando, fortalecer o nosso grupo. Mas, à priori, é recuperar do surto de covid, que nos prejudicou muito nessas duas últimas semanas. Perdemos vários atletas. Acredito que teremos o retorno da maioria dos atletas. Os atletas também que estavam lesionados. Vamos ter três semanas de uma preparação boa, para que a gente possa chegar nos cascos na nossa estreia, diante do Guarani. Tenho certeza de que vamos fazer um trabalho muito bom e vamos fazer valer isso no final, se Deus quiser, no Campeonato Brasileiro", afirmou o técnico Rodrigo Chagas.

O Vitória enfrenta atualmente um surto de covid-19 no elenco. Doze atletas estão com a doença, além de três integrantes da comissão técnica. Outros seis jogadores estão impossibilitados de treinar por causa de contusões.

Confira os 18 jogadores que estão com convid-19 ou contundidos:

Covid-19: Yuri, Ronaldo, João Victor, Eduardo, Soares, Gabriel Bispo, João Pedro, Fernando Neto, David e Eron.

Contusão: Lucas Arcanjo, Marcelo Alves, Van (e covid-19), Raul Prata, Pedrinho, Gabriel Santiago, Guilherme Rend e Vico (e covid-19)