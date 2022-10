Após empate, Barroca projeta mudanças no time e diz ter confiança no acesso

Após o empate diante do Vila Nova na tarde deste sábado (22), o técnico Eduardo Barroca já começou a projetar a equipe para o duelo da próxima sexta-feira (28), diante do Guarani, que pode definir o acesso do Bahia para a Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor depende apenas de uma vitória simples para se classificar.

O meia Daniel já um desfalque confirmado na equipe depois de receber o terceiro cartão amarelo. Em coletiva, Barroca afirmou que discordou da marcação do árbitro paranaense José Mendonça Júnior, e explicou que ainda não definiu um substituto para o camisa 10.

"Fiquei bastante chateado com o cartão do Daniel porque no meu entender, em um jogo como esse, com um árbitro com a experiência que o Mendonça tem, não era um lance importante como aconteceu no Luiz Henrique [que também foi amarelado]. Ele [o árbitro] sabe a importância que tem o Daniel para um jogo tão decisivo como vai ser o de sexta. Acho que pode-se administrar o jogo de uma outra forma. Ainda não pensei [em quem colocar como titular], mas eu tenho confiança em todos os meus jogadores. Não temos um jogador com volume tão grande de jogos dentro da competição ali no meio-campo, um meia de origem como o Daniel, mas a gente vai precisar encontrar dentro do nosso elenco e o jogador que entrar vai ter toda a minha confiança para fazer aquela função", explicou o treinador.

Ele também comentou sobre a entrada de Matheus Davó, que marcou o gol de empate, seu nono na Série B, o que o coloca como artilheiro tricolor na competição. O treinador não indicou que o camisa 88 retorne ao time titular contra o Guarani e explicou a escolha por manter Goulart no onze inicial.

"Quando cheguei aqui o Davó ainda estava lesionado, retornou na outra semana, entrou um pedaço do jogo contra o Brusque, entrou um pedaço do jogo contra o Grêmio e sentiu bastante fisicamente o jogo contra o Grêmio.Hoje entrou muito bem, conseguiu fazer o gol e quase fez um outro. É um jogador que precisa de espaço, porque a característica dele tem muito a ver com o espaço, com a velocidade e com a criatividade. Contra o Vila era um jogo que dificilmente o adversário nos daria espaço nas costas numa condição normal. Já o Goulart tem outras competências de flutuação, de virar um meia junto com Daniel e ao mesmo tempo chegar na área. Mas todos os jogadores ali na frente estão competindo em igualdade e vamos ver como é que vai ser o desenho dessa semana", completou.

Barroca reconheceu que a equipe não entregou tudo o que a torcida esperava, mas afirmou que está confiante na classificação diante do Guarani na próxima rodada. "Tivemos a oportunidade de vencer. Evidente que tínhamos uma expectativa de retribuir a força que o torcedor nos deu, mas eu saio com convicção que a gente vai fazer mais uma semana muito boa, como vem fazendo, com esse grupo que me parece muito comprometido com o clube. Não tenho a menor dúvida que a gente vai fazer uma grande semana pra fazer um grande jogo na sexta-feira contra o Guarani", finalizou o treinador do Bahia.