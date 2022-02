Após empréstimos, Ignácio quer se firmar como titular do Bahia

Depois de oito jogos, ainda é difícil apontar com certeza qual será o time titular do Bahia. O técnico Guto Ferreira até tem uma base em mente, mas vem promovendo um rodízio entre os atletas e algumas posições estão indefinidas.

Na defesa, por exemplo, o único titular absoluto entre os zagueiros é Luiz Otávio. Por isso, Ignácio, um dos cotados para ficar com a outra vaga, quer aproveitar as chances que vem recebendo para se firmar de vez na equipe.

No tricolor desde 2018, quando chegou para fazer parte da equipe de transição, o zagueiro nunca conseguiu ter sequência no time principal. No período, ele foi emprestado para CSA, em 2020, e Chapecoense, no ano passado. Agora, Ignácio diz que quer conquistar o seu espaço no Esquadrão.

"Acredito sim [que vai ser temporada de afirmação]. Venho trabalhando forte, buscando estar no meu melhor. Estou bem fisicamente, estou me sentindo bem. Respeito a disputa, mas vou brigar pela minha posição", disse o zagueiro.

Dos oito jogos que o Bahia disputou esse ano, Ignácio esteve em campo em quatro. O principal concorrente pela vaga de titular é Gustavo Henrique, remanescente da temporada passada. O elenco conta ainda com as opções de Henrique, contratado da Ponte Preta, e Gabriel Xavier, jogador formado nas categorias de base.

"Disputa sadia, que só o clube tem a ganhar. Quem estiver no melhor momento vai a campo", completou Ignácio.

A próxima chance para o zagueiro tentar colocar uma dúvida na cabeça de Guto Ferreira será nesta quarta-feira (16), quando o Bahia recebe o CSA, às 19h30, na Fonte Nova, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.