Após esgotar primeiro, Taylor Swift anuncia segundo show no Brasil

A cantora Taylor Swift vai fazer um show extra no Brasil no ano que vem. Ela sobe ao palco também no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 19 de julho.

Inicialmente, o show aconteceria somente no dia 18 de julho, mas esse primeiro dia já teve os ingressos esgotados, segundo a Tickets for Fun, responsável pelas vendas.

Os ingressos para a nova data ficam disponíveis em 1 de novembro, à 0h01, pelo site da Tickets for Fun, com preços que variam de R$ 150 a R$ 850. Clientes do C6 Bank terão acesso a uma pré-venda de 29 de outubro até às 20h do dia 31, de maneira similar ao que ocorreu no primeiro show.

Os shows fazem parte da divulgação do novo disco da cantora, "Lover", lançado no final de agosto. Ela tem na agenda ainda apresentações em festivais na Europa, como Roskilde (Dinamarca) e NOS Alive (Portugal). Os shows no Brasil, pela agenda anunciada até agora, são os únicos na América Latina.

É a primeira vez que Taylor se apresenta para o público brasileiro em geral. Em 2012, ela visitou o país e chegou a fazer um pocket show fechado no Rio de Janeiro, com direito a participação especial de Paula Fernandes para cantar a versão que gravaram juntas de "Long Live". A versão entrou para trilha da novela "Avenida Brasil". Na época, Taylor divulgava o disco "Red". O show foi no Citibank Hall, no Rio, mas durou apenas cerca de meia hora, com sete músicas sendo tocadas, e foi promovido pela gravadora para mil fãs. Depois, houve um evento com perguntas e respostas.

Hoje com 29 anos, a cantora surgiu no mundo country e fez a transição com sucesso para o pop. Ela é dona de hits como "Shake it Off", "Blank Space" e "I Knew You Were Trouble", entre outros. O novo disco traz "You Need to Calm Down", cujo clipe venceu o Video Music Awards (VMA 2019) como videoclipe do ano. O single atual é a música homônima, "Lover".

Taylor Swift em São Paulo (segundo show)

Data: Domingo, 19 de julho de 2020

Local: Allianz Parque - Rua Turiassú, 1840 - Perdizes - São Paulo - SP

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 21h

Capacidade: 46.000 pessoas

Ingressos: de R$ 150 a R$ 850

Classificação etária: Menores de 16 anos permitida a entrada acompanhados de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhado

Valores:

R$ 150 /R$ 300 - cadeira superior

R$ 225 /R$ 450 - pista

R$ 250 /R$ 500 - cadeira inferior

R$ 425 /R$ 850 - pista premium

Bilheteria Oficial (sem taxa de conveniência)

Unimed Hall - Av. das Nações Unidas, 17.955 - Santo Amaro - São Paulo

Segunda-feira - Fechada

De terça a sábado: das 12h às 20h

Domingo e feriado: das 13h às 20h