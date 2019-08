Após excursão para Porto Seguro, jovens estão com suspeita de sarampo

A Secretaria de Saúde de Pernambuco investiga seis possíveis casos de sarampo, todos em jovens com idades entre 16 e 19 anos, em três municípios pernambucanos. O governo pernambucano foi noticada no último dia 27, sobre um caso suspeito para a doença, de uma adolescente residente no município de Caruaru, no Agreste daquele estado. Ela teria viajado com uma turma de jovens para Porto Seguro, na Bahia.

Durante a investigação, outros cinco jovens (quatro que participaram da viagem e um que teve contato com os estudantes), também foram apontados como possíveis portadores do vírus.

Os casos, segundo a SES, estão concentrados em três municípios: três jovens vivem no Recife, dois em Caruaru e um em Olinda, na Região Metropolitana da capital.

As vigilâncias epidemiológicas dos municípios, com o apoio da SES e das I e IV Gerências Regionais de Saúde (Geres), estão realizando bloqueios vacinais.

Além de Recife, Olinda e Caruaru, a cidade de Bezerros, de onde era parte dos estudantes, também está realizando busca ativa por pessoas que tiveram contato com os possíveis portadores da doença.

Excursão

Ao todo, 182 jovens participaram da excursão para a cidade do litoral sul da Bahia, entre os dias 28 de junho e 1º de julho. Um dos monitores do grupo também estaria com sarampo.

Os seis pernambucanos foram submetidos a coletas de materiais para análise no laboratório do Lacen-PE e pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, para conrmação da presença do vírus.