Após expulsão de João Pedro, Cedric deve ser titular contra o Vila Nova

Após iniciar a semana de treinamentos visando a última rodada da Série B deste ano, o treinador do Vitória, Wagner Lopes, terá que definir até o domingo (28) o substituto do volante João Pedro, que foi expulso na última partida, contra o CRB. A manhã de quarta-feira (24) foi marcada pelo primeiro trabalho no CT Manoel Pontes Tanajura, onde o técnico avaliou os reservas do jogo anterior em um coletivo.

Entre os nomes que estavam no gramado sendo observados por Lopes estavam os volantes Marco Antônio e Cedric. Os dois atletas brigam pela titularidade na rodada final, mas a escolha tende a ser Cedric, que já atuou em 23 partidas no campeonato e deu duas assistências. O meio-de-campo tende a ficar completo com Fernando Neto e Eduardo e, no ataque, Marcinho deve seguir no time titular, após se recuperar de lesão na coxa a atuar os 90 minutos do confronto com o CRB.

Em reta final de temporada, o elenco principal do Vitória dispõe de poucas pessoas de reposição no meio-campo, e um dos motivos foi a saída de alguns atletas ao longo da temporada.

É o caso do volante Gabriel Bispo, afastado desde agosto deste ano, mas que só ontem anunciou oficialmente sua saída do Vitória. Ele foi contratado pelo Kuopion Palloseura, time da 1ª divisão da Finlândia. O contrato do brasileiro é de um ano e meio.

Antes disso, ele já não atuava pelo Leão por conta de um litígio com o clube, já que cobrava o pagamento de R$ 250 mil em salários atrasados e recolhimento de FGTS. O atleta fez um comum acordo com o clube e rescindiu seu contrato.

Com a alteração no meio-de-campo, o time treinador por Wagner Lopes deve começar no Barradão com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; Cedric (Marco Antônio), Eduardo e Fernando Neto; Marcinho, Fabinho e David.