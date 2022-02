Após expulsão de Maria, Natália lembra sonho com agressão no BBB

O anúncio da expulsão de Maria do BBB22, nesta terça-feira (15), abalou os participantes do reality. A atriz atingiu a cabeça de Natália com um balde durante o jogo da discórdia, na noite de ontem. A sister pediu desculpas depois e afirmou que havia sido um acidente, mas a direção analisou as imagens e entendeu que se tratou de uma agressão.

Os participantes foram informados pela produção sobre a desclassificação de Maria e ficaram em choque. Natália, que chorou muito após o anúncio, lembrou de um sonho que teve já dentro do programa envolvendo agressão.

"Cara, tu lembra do meu sonho? Eu sonhei que algumas participantes tinham entrado e tinha dado alguma treta de agressão mesmo. Só que não aconteceu nada. E eles perguntaram se tava tudo bem e tava tudo bem. Foram três envolvidos e eu segurava uma, o DG e mais não sei quem segurava outra e não sei quem segurava outra participante", contou. "E eram mulheres. Por fim, uma foi no raio-x falar da outra. E ficou em um embate, porque quem foi no raio-x falar da outra foi quem agrediu", acrescentou.

Depois, a câmera tirou da conversa.

Expulsão

Em nota, a emissora confirmou a desclassificação e afirmou que o paredão de hoje à noite está mantido e que Maria não será substituída (leia abaixo).

Depois da cena ontem, Maria se desculpou com Natália. Logo após o programa ao vivo, conversando com Vyni, ela assumiu que foi uma agressão, mas disse que aconteceu de maneira acidental, afirmando que o balde escorregou da sua mão.

No Raio-X desta manhã de terça-feira (15), Maria tentou se explicar e pediu desculpas pela atitude agressiva.

"Eu vim pra cá pro programa muito disposta a ser eu mesma e tranquila quanto a isso mas eu sabia que tinha uma preocupação, que era a minha tendência a ser agressiva. Só que, a tendência a ser a agressiva, são das minhas palavras, são das minhas expressões, do meu tom de voz. Nunca foi num lugar de agressão e isso foi uma atitude que me preocupou", disse.

"Eu pedi desculpas ontem no ao vivo para a Natália, depois do ao vivo também pedi desculpa pra ela de novo e gostaria de pedir desculpa aqui pra vocês publicamente, mais uma vez. Porque é algo que eu tenho começado a observar em mim e que lá fora eu já tava começando a cuidar. Aqui dentro é um pouco mais difícil mas que eu vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar", disse a cantora.

Leia a íntegra da nota da Globo

"Nesta terça-feira, dia 15, Maria foi desclassificada do ‘BBB 22’ por descumprir uma das regras do programa.

Após análise das imagens da dinâmica do jogo da discórdia, de ontem, dia 14, constatou-se uma agressão da participante a Natália e, seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada.

Maria não será substituída.

O paredão desta terça-feira, entre Arthur, Bárbara e Natália, está mantido".