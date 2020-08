Após falha mecânica, aeronave faz pouso de emergência no Aeroporto de Salvador

Uma aeronave de pequeno porte fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Salvador, na tarde desta segunda-feira (3), após apresentar uma falha mecânica.

Segundo a assessoria do terminal, a equipe de Bombeiros do Aeroporto de Salvador foi acionada “em decorrência de um alerta de falha mecânica em uma aeronave de pequeno porte, que precisou fazer um pouso de emergência na pista 17/35”.

Ainda de acordo com a comunicação do terminal, que não confirmou o nome da empresa envolvida no acidente, “seguindo o protocolo do plano de resposta a emergência do Aeroporto, a brigada deslocou-se imediatamente para o local do pouso, garantindo assim a segurança de todos”.

O CORREIO apurou que a aeronave pertence à empresa Abaeté, que opera com táxis aéreos. A reportagem ligou para a companhia, para confirmar a informação e saber detalhes do ocorrido, mas sem sucesso. Ainda conforme a apuração, a falha teria ocorrido no trem de pouso do veículo.

A aeronave conseguiu pousar mesmo com a falha mecânica e o mau tempo em Salvador, e ninguém ficou ferido.