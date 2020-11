Após falhas no e-Título, sistema de divulgação dos resultados do TSE apresenta lentidão

Após apresentar falhas no e-Título, aplicativo que poderia ser apresentado no lugar do documento de identificação na seção eleitoral e que é usado para justificar ausência em votação, o sistema oficial de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), hospedado em resultados.tse.jus.br, apresentou problemas no início da divulgação, pouco depois das 18h deste domingo (15).

A falha ocorre pouco mais de uma hora após a totalização de votos na maior parte dos municípios do País.

Mais cedo, instabilidades pelo grande número de acesso trouxeram transtornos a alguns eleitores que tentavam usar o aplicativo e-Título. Segundo o TSE, "pode haver instabilidade momentânea no uso do aplicativo em razão do excesso de acessos."

Este ano, o app teve 12,8 milhões de downloads, a orientação da Justiça Eleitoral nesses casos é esperar um pouco e tentar novamente o acesso. As justificativas poderão ser feitas nessa segunda (16).

Apesar dos problemas, cerca de 400 mil eleitores já haviam justificado ausência pelo aplicativo, conforme o órgão, até o final da tarde. Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento.