Após fenômeno, remake de Pantanal deve ganhar sobrevida na Globo; entenda

Se você faz parte do time daqueles que ainda não superaram o fim de Pantanal, uma boa notícia: ainda não acabou. Sim, o último capítulo já foi ao ar, sua substituta, Travessia já começou, mas é isso mesmo, tem mais coisa vindo por aí.

De acordo com o jornal O Globo, a emissora está estudando um formato para exibir vídeos de making of, de bastidores e até mesmo de cenas não usadas para matar a saudade do público.

O remake da novela fez tanto sucesso, que nesta semana a força de Pantanal foi reconhecida internacionalmente. A trama foi pré-selecionada na categoria Melhor Novela do Rose d’Or Awards 2022.

O prêmio, que tem organização da TV suíça e do European Broadcasting Union, reconhece as melhores produções audiovisuais do mundo e os indicados serão divulgados em novembro. A premiação acontece no dia 28 de novembro.