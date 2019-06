Após férias com Scooby, Anitta brinca sobre energia no México: 'Transei muito'

Anitta voltou das férias em Bali, na Indonésia, com o namorado Pedro Scooby, e recuperou a energia. De volta ao trabalho nesta terça-feira (11), na Cidade do México, Anita brincou, em espanhol, o motivo para tanta empolgação.

"Diana, vai acabar com esse corpo de novo nessa viagem?", perguntou Anitta à sua produtora local. Na sequência, ela brincou: "Sua sorte é que eu acabo de vir de férias, estou com toda a força. Transei muito, fiz de tudo, tomei muito álcool. Estou, assim, com a energia para cima. Tudo bem? Muita 'transação', posso falar assim?", disse ela, aos risos.

O burburinho de que havia um novo casal entre os famosos surgiu na última sexta-feira (30), quando Scooby publicou uma foto em seu Instagram. Os fãs enxergaram Anitta no reflexo dos óculos escuros do surfista e deduziram que a dupla estava namorando. Mais tarde, Scooby postou uma foto em seu Stories beijando a cantora.

O romance de Anitta e Pedro Scooby vai bem, pelos posts dos dois nas redes sociais. Eles gravaram até um vídeo juntos para falar sobre o relacionamento dos dois.

"A verdade é: estamos vendo se vai der certo ou não", disse ela, ao ser interrompida. "Pelo andar da carruagem está difícil", brincou Scooby, provocando risadas de Anitta. "Pode ser que daqui a três dias, a gente não olhe mais nem para a cara do outro, mas também pode ser que daqui a 10 anos ainda estejamos juntos", disse a cantora.

Durante a viagem, Anitta compartilhou a visita que eles fizeram em um hotel de luxo e já pediu para o novo namorado: "Amor eu já quero voltar. Vamos marcar para a gente voltar ".