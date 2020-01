Após filho se recusar a tomar banho, mãe coloca baratas em foto dele dormindo

Foto: Reprodução

Cansada de ver o filho fugindo do chuveiro, uma mãe aderiu a uma técnica revolucionária para trazer o 'Cascão' para o lado limpo da Força. Apelando para o Photoshop, a mamãe high-tech editou uma foto do sujinho dormindo e colocou baratas por cima dele.

Foi tiro e queda. Traumatizado ao ver os 'bichinhos asquerosos' andando em seu corpo tão sujo quanto, o pequeno rapidamente converteu-se em um garoto digno de uma propaganda de sabonete.

O relato do caso foi feito pela própria mãe em um grupo do Facebook chamado "Mommie Mania".

"Ele não queria tomar banho, então peguei uma foto em que ele dormia e acrescentei baratas. Agora, ele toma dez banhos por dia", explicou ela.

A imagem se tornou viral no Facebook e no Instagram. "Amei! O meu filho fica 10 minutos no chuveiro e não sai molhado", postou uma mãe.

"Vou fazer o mesmo na próxima vez que a minha neta falar que vai pular o banho", comentou outra internauta.