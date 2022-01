Após fim da Copinha, sete jogadores são promovidos ao elenco do Bahia

O elenco do Bahia ganhou caras novas. Com a eliminação do tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sete jogadores foram incorporados ao grupo treinado pelo técnico Guto Ferreira.

A partir desta quarta-feira (19), passaram a fazer parte do elenco principal o lateral-direito André, os zagueiros Vinícius Amaral e Pedro Borges, o meio-campista Cuadrado e os atacantes Everton, Raí e William. Eles participaram do treino no CT Evaristo de Macedo. A única ausência foi Pedro Borges, relacionado para o jogo contra o Unirb, pelo Campeonato Baiano.

No caso do meia Raí, que foi um dos destaques do clube na Copinha, o contrato de empréstimo vai até o final de janeiro. Para ficar com o jogador em definitivo, o Bahia tem a prioridade na compra de 70% dos direitos econômicos por cerca de R$ 350 mil, junto ao Fluminense-PI, clube ao qual o atleta pertence. O time piauiense aguarda a resposta do Esquadrão sobre a possível compra.

Além dos sete jogadores, o goleiro Gabriel também vai fazer parte do grupo. Ele foi liberado para férias e deve se reapresentar durante o mês de fevereiro. A estreia do time principal do Bahia na atual temporada será neste sábado (22), quando recebe o Sampaio Corrêa, às 17h45, na Fonte Nova, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.