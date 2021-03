Após fim do contrato, Ernando se despede do Bahia: 'Foi uma honra'

Depois de dois anos defendendo o Bahia, o zagueiro Ernando não faz mais parte do elenco tricolor. O jogador não teve o contrato renovado e deixou o clube.

Nesta terça-feira (2), Ernando usou as redes sociais para se despedir do Esquadrão. Titular em boa parte do Campeonato Brasileiro, ele mandou mensagem para torcida, jogadores e funcionários e disse que ficará na torcida pelo tricolor.

"Hoje me despeço do Esporte Clube Bahia, uma das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro que tive o prazer de vestir nos últimos 2 anos. Saio com a certeza que sempre dei o meu máximo, com muito trabalho e dedicação. Deixo meu agradecimento a todos os funcionários, jogadores e especialmente aos torcedores. Foi uma honra estar com vocês durante esse tempo. Fica a minha torcida pelo Tricolor! Estamos juntos, Bahêa!", escreveu o zagueiro.

Com a saída de Ernando, o Bahia passa a contar agora com apenas três defensores no grupo principal: Juninho, Lucas Fonseca e Anderson Martins.

Além do zagueiro, outros cinco jogadores tiveram os contratos com o Bahia encerrados após o fim do Campeonato Brasileiro. Deixaram o clube: o goleiro Anderson, o lateral esquerdo Zeca, os volantes Elton e Ronaldo e o atacante Fessin.

Nesta terça-feira (2), o elenco do Bahia se reapresenta na Cidade Tricolor após alguns dias de folga. O Tricolor iniciará a preparação para a estreia na temporada 2021, sábado (6), contra o Botafogo-PB, às 18h, em Pituaçu, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.