Após fim do jejum, Vitória inicia preparação para receber a Ponte

Um dia depois de bater o Figueirense por 3x0 no Barradão, os jogadores do Vitória se reapresentaram e iniciaram a preparação para o próximo compromisso pela Série B. O jogo será contra a Ponte Preta e está marcado para a próxima sexta-feira (20), às 16h30, no Barradão, pela 22ª rodada.

Na manhã dessa sexta-feira (13), os jogadores que foram titulares na partida passada realizaram um treino regenerativo. Somente o goleiro Ronaldo desceu para o campo e treinou com os demais atletas da posição. Os demais fizeram atividade comandada pelo técnico Eduardo Barroca.

Em recuperação de lesões, o meia Juninho Quixadá e o atacante Alisson Farias realizaram um treino de transição. O elenco do Vitória volta aos trabalhos na manhã deste sábado (14). O Leão soma 24 pontos na Série B e ocupa a 16ª colocação. Mesmo com o complemento da 21ª rodada, não corre o risco de perder posições.