Após final de semana de folga, Vitória volta aos treinos na Toca

Depois de ganhar o final de semana de Carnaval de folga, o elenco do Vitória voltou aos treinos nesta segunda-feira (24) e deu sequência a preparação para a partida contra o CRB, na quinta-feira (27), às 20h, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Sob o comando do técnico Geninho, o elenco principal do Vitória foi para o campo na Toca do Leão e fizeram um trabalho de posse de bola e troca de passes em campo reduzido. O único que não participou da atividade foi o zagueiro Gabriel Furtado.

Com seis pontos, o Vitória é o quarto colocado do grupo B da Copa do Nordeste. Já o CRB é o quinto colocado no grupo A, com cinco pontos em quatro partidas.