Após folga de Natal, Bahia volta aos treinos de pré-temporada

Depois da folga para os festejos de Natal, o elenco do Bahia voltou aos treinos de olho na próxima temporada. Na tarde desta segunda-feira (26), os jogadores se reapresentaram e treinaram no CT Evaristo de Macedo.

O técnico Renato Paiva passou um vídeo com análise do jogo treino realizado pela equipe contra o time sub-20, na última semana. Na ocasião, o Esquadrão venceu por 2x0. Após a avaliação do treinador, os jogadores foram para o campo.

Renato Paiva deu atenção especial ao sistema defensivo. Ele comandou um treino específico com os zagueiros e laterais. Em outra parte do campo, o restante do elenco trabalhou em campo reduzido sob as ordens do auxiliar Ricardo Dionísio.

Na segunda parte do dia, a comissão técnica fez um trabalho tático. Renato Paiva cobrou a compactação entre as linhas de defesa, meio e ataque. O Esquadrão realizará mais quatro treinos durante a semana. Os atletas serão liberados no final de semana para os festejos do fim de ano.

A estreia do Bahia na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano. A partida será disputada no estádio de Pituaçu.