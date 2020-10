Após folga, Vitória treina focado no jogo contra a Chapecoense

O Vitória iniciou nesta segunda-feira (12) os preparativos para o jogo contra a Chapecoense, sábado (17), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonaro Brasileiro. Com 18 pontos, o rubro-negro é o 12º colocado da competição. A equipe catarinense soma 26 e é a vice-líder.

Depois da derrota por 2x1 para o Avaí, no Barradão, no último sábado (10), o elenco rubro-negro ganhou folga no domingo (11) e se reapresentou esta manhã na Toca do Leão. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos treinaram inicialmente na academia de musculação e depois participaram de uma movimentação tática comandada por Eduardo Barroca. Depois, sem a presença dos titulares, o técnico dividiu dois times e realizou um treinamento específico para treinar pressão na saída de bola.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de terça-feira (13). A viagem para Chapecó será na quinta-feira (15) à noite e a última atividade será realizada na sexta-feira (16), já na cidade catarinense. O jogo contra a Chapecoense será o segundo do técnico Eduardo Barroca à frente do Vitória, o primeiro fora de casa. O time não vence há quatro rodadas. O último triunfo foi no dia 26 de setembro, por 3x1, contra o Oeste, no Barradão, ainda sob o comando de Bruno Pivetti.