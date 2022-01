Após folga, Vitória volta aos treinos na Toca do Leão

Após um dia inteiro de folga, o elenco do Vitória voltou a treinar nesta quarta-feira (19). O grupo iniciou o trabalho na academia de musculação e depois seguiu para o campo, onde realizou uma atividade técnica com bola. O Leão está focado no duelo contra o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano.

O jogo é domingo (23), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Será a primeira partida fora do Vitória no estadual. Na estreia, o rubro-negro empatou em 1x1 com a Juazeirense, domingo (16) passado, no Barradão. Na ocasião, o técnico Dado Cavalcanti teve sete desfalques em função do surto de covid-19 que sofreu o clube.

O goleiro Caíque, os zagueiros Mateus Moraes e Carlos, o volante Alan Santos e os atacantes David e Jefferson Renan foram liberados do isolamento e estão novamente à disposição do treinador. A exceção é o centroavante Dinei, que, apesar de não estar mais isolado, ainda se recupera da cirurgia no joelho realizada no ano passado.