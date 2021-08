Após fuga na BR-116, PRF apreende crack e cocaína dentro de carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 quilos de crack e mais 2 quilos de pasta base de cocaína, após uma ação de acompanhamento tático, na BR-116, em Vitória da Conquista (BA), na noite desta segunda-feira (9). A ação começou em frente à unidade policial da PRF localizada no Km 830 e continuou por alguns quilômetros na rodovia.



Por volta das 18h50, policiais faziam fiscalização de combate ao crime e desconfiaram de um veículo VW/T Cross, que trafegava pela via. A equipe decidiu abordar o carro, porém o motorista não obedeceu à ordem de parada dada e iniciou uma fuga.



De acordo com a PRF, o acompanhamento tático se prolongou por alguns quilômetros. Em determinado momento, o condutor do veículo seguiu por uma via vicinal e abandonou o carro na altura do quilômetro 814 (Posto Fim da Banguela). De acordo com a PRF, o homem estava acompanhado de uma mulher e os dois fugiram a pé do local e ainda não foram encontrados.



Dentro do automóvel foram encontrados 16,2 Kg de crack e mais 2 quilos de cocaína, acondicionados em tabletes. Segundo a PRF, as drogas apreendidas poderiam render 400.000 reais ao narcotráfico.



A ocorrência foi apresentada à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista. As buscas para capturar os traficantes continuam.