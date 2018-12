Após Gilberto 'exigir', Bahia anuncia camisa oficial por R$ 99

O Bahia anunciou na tarde desta segunda-feira (17), através das redes sociais, o lançamento de camisa oficial ao preço de R$ 99. O valor popular, também chamado linha torcedor, é uma promessa de campanha do presidente Guilherme Bellintani, eleito em dezembro do ano passado. Ao longo de 2018, o clube só disponibilizou a linha jogador, que custa R$ 219.

O modelo mais barato está disponível nos modelos branco e tricolor, em todas as lojas do clube. A diferença para a versão mais cara está no material e na riqueza de detalhes do uniforme.

A novidade chega em uma jogada ensaiada que envolve também a renovação de contrato com o centroavante Gilberto, ainda não confirmada pela diretoria, porém já acertada. Em uma ação de marketing, o jogador publicou um vídeo no Instagram, no domingo (16), em que condicionava sua permanência no Bahia com a venda de camisa "abaixo de R$ 100".

A resposta veio hoje: "O clube do povo da Bahia merece uma CAMISA OFICIAL abaixo de R$ 100. A nossa parte também tá feita, @gilbertosouzajr9!", escreveu o tricolor na legenda do vídeo de divulgação.