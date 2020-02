Após ida de Boninho à Casa de Vidro, influencer leva cartaz com recado para futuros brothers

O diretor Boninho conversou, nesta segunda-feira (3), com os confinados da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 20: Daniel, Caon, Ivy e Renata. Ele deu algumas 'dicas' aos participantes e fez uma alerta. Ele pediu os novos postulantes não entrem na casa fornecendo informações.

“Usem o que vocês estão ouvindo com sabedoria e com responsabilidade, não contem tudo, isso tudo é uma arma que vocês têm. Tem que saber usar, tem que ser malandro, saber o que está acontecendo. Uma coisa ou outra pode falar, não tem problema”, afirmou o diretor geral do reality. Boninho deu deu outra dica: “Fujam do paredão”.

Desde que chegaram à Casa de Vidro, em um shopping no Rio de Janeiro, os participantes receberam algumas informações do público, principalmente, com críticas a Felipe e Petrix.