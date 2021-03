Após imbróglio, Feira de Santana recebe quase 6 mil doses de vacinas

Elas chegaram. Depois de briga, treta, mandado de segurança e um pouco de diálogo, mais 5.900 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan para imunização da Covid-19, foram recebidas pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Feira de Santana nesta quinta-feira (11).

As doses do imunizante serão aplicadas nos idosos acima de 77 anos. Um familiar ou responsável pode fazer o agendamento nas unidades de saúde.

O responsável deve apresentar o documento de identidade com foto e comprovante de residência do idosos, que não precisam ir pessoalmente fazer o agendamento. Aqueles com dificuldade de locomoção podem ser vacinados em domicílio.

O Governo Municipal de Feira recebeu, até o momento, o total de 52.249 doses. Sendo 38.549 da Coronavac e 13.700 da Oxford/AstraZeneca.

Relembre o caso

Em reunião na terça (9), a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) definiu que apenas os municípios que tivessem utilizado 85% ou mais das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 receberiam os imunizantes vindos na remessa que chegou ao Estado naquele dia. Na ocasião, Feira não tinha esses números.

O caso foi resolvido entre a tarde de quarta e a manhã desta quinta, quando o Município porque resolveu os problemas com atualização do sistema de dados e se tornou elegível.

De acordo com o Governo do Estado, ficou pactuado na reunião que 50% das doses desses municípios não elegíveis serão encaminhadas para as secretarias municipais de saúde que administraram 90% ou mais, para evitar interrupção da vacinação, e 50% serão direcionados para o Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição (CEADI) para envio aos municípios à medida em que forem atingindo a meta de 85%.

Ainda assim, a prefeitura de Feira de Santana entrou com mandado de segurança na Justiça após o não recebimento de vacinas. Segundo a ação, a cidade solicita receber 5.900 doses da 7ª remessa de vacinas sob a pena de multa diária de R$ 200 mil.

O Juiz Nunisvaldo dos Santos, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana, deferiu liminar exigindo que as vacinas sejam entregues ao município também nesta quinta e fixou multa de R$300 mil por dia em caso de descumprimento da decisão