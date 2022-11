Após interdições por manifestantes, Bahia tem todas as rodovias desbloqueadas

Até o início da tarde desta quarta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou cinco pontos que estavam interditados nas rodovias baianas e, desde às 14h15, não registrou mais nenhuma obstrução ou manifestação nas estradas.

Por volta das 04h30, a BR-101 tinha um trecho obstruído no km 711, próximo ao município de Eunápolis. A pista estava parcialmente bloqueada e os veículos passavam pelo acostamento. A PRF, em conjunto com a Polícia Militar (PM-BA), conseguiu liberar o trecho aproximadamente às 6h.

No município de Santa Bárbara, localizado no nordeste da Bahia, um trecho da BR-116 foi bloqueado parcialmente às 11h45. Houve uma faixa liberada no sentido decrescente em virtude de manifestação de populares, mas a obstrução não durou por muito tempo, uma vez que a via foi liberada antes de 12h30. Já em Itamaraju, um trecho da BR-101, situada no km 806, também foi alvo dos manifestantes e ficou parcialmente bloqueada por volta das 8h30 da manhã. O funcionamento da pista, no entanto, foi normalizada até o início da tarde.

Outros municípios que tiveram pontos liberados nesta quarta foi Luís Eduardo Magalhães, na BR-020, e Itabuna, na BR-101. No primeiro, houve apenas uma interdição parcial, com liberação a cada 30 minutos. Em Itabuna, no entanto, foi registrada obstrução total em decorrência da manifestação de cerca de 40 pessoas. O trecho foi liberado até às 14h.

No último boletim informativo divulgado às 19h30, a PRF informou que as rodovias baianas seguem sem pontos de interdição. "Desde o início dos bloqueios e interdições, estamos trabalhando para garantir a segurança, a fluidez e a mobilidade do trânsito em todas as rodovias e estradas federais da Bahia. As ações, realizadas em conjunto com a Polícia Militar da Bahia já resultaram em 33 desobstruções em 6 diferentes rodovias do estado", disse a pasta em nota.