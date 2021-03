Após Juliette revelar beijo em Thiago Rodrigues, ex dispara: 'Corra, Ju, corra!'

Juliette, durante conversa com Thaís e Pocah sobre os famosos que já tinha beijado, revelou que o ator Thiago Rodrigues já foi uma de suas conquistas durante carnavais passados. A revelação gerou "lucros" ao ator, que ganhou 200 mil seguidores no Instagram desde o papo.

O colunista do portal Metrópoles, Léo Dias, entrou em contato com o galã para saber o que tinha de verdade nesta história. O ator riu ao ser questionado, não confirmou e, mais importante, não negou a história.

Em seu Instagram, Thiago revelou apoio à sister através de um story. O que mais chamou a atenção no post é que ele usou um emoji de dois peixinhos se beijando, provocando alvoroço nos fãs da sister. Antes disso, ele já tinha postado uma foto com o emoji de um beijo.

Sua última publicação na rede social, uma selfie em Trancoso, na Bahia, recebeu quase 10 mil comentários, muitos deles de internautas curiosos para conhecer o suposto date da paraibana.

No entanto, nem todos os feedbacks foram positivos. Cris Dias, jornalista e apresentadora que teve um relacionamento com Thiago por cerca de 10 anos, publicou em seu Twitter os dizeres "Run, Ju, run" (Corra, Ju, Corra), no sentido de fugir do seu ex-companheiro.