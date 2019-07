Após mais de seis décadas no Comércio Restaurante Juarez abre filial no Iguatemi

(Foto:Thiago Sampaio/Divulgação)

O restaurante do Juarez ficou famoso pelo seu filé

Após 64 anos, o restaurante Juarez, no Mercado do Ouro, no Comércio - que ganhou fama pelo seu filé autoral - abrirá sua primeira filial. A nova unidade será instalada nos próximos dias no GBarbosa Iguatemi, cuja praça de alimentação foi totalmente repaginada para abrigar o novo espaço. O administrador Agnoel Freitas, sócio de Felisberto Formigli (filho do fundador, Luís Miranda Formigli) garante que o cardápio terá novidades, mas avisa a sua fiel clientela que o carro-chefe, o icônico filé do Juarez, estará lá juntamente com outras opções como a galinha ao molho pardo, o peixe frito na moqueca ou no ensopado. A inauguração do espaço no GBarbosa está prevista para acontecer ainda em julho.



Na praia

A Praia do Forte, em Mata de São João, vai inaugurar, no próximo dia 12, um Centro de Convenções com capacidade para quase 600 pessoas. O equipamento custou cerca de R$ 3 milhões.

Letras

O historiador Antônio Risério, lança, no próximo dia 23, às 19h, no Restaurante Solar do Rio Vermelho, o livro A Casa no Brasil. A obra, que sai pela Editora Topbooks e que fala dos vários modos de morar no Brasil, tem texto da contracapa assinado pelo cantor e compositor Caetano Veloso.

(Divulgação)

O escritor e historiador baiano Antônio Risério

Música na praia

No próximo dia 20 de julho (sábado), o movimento musical pela conservação das tartarugas marinhas e oceanos, batizado de Tamarear, vai receber o cantor e compositor paraibano. Chico César para uma apresentação A abertura será feita pela banda Tamarear, com Luciano Calazans e participações de Marcos Clement, Adelmo Casé, Duda Diamba e Marco Rossi.

(Foto:Luis Garrido/Divulgação)

Chico Cesar fará show na Praia do Forte

Festa de Babette

Grandes nomes da alta gastronomia brasileira irão se reunir na Bahia nos próximos dias 24 e 25 durante a sexta edição do Mesa ao Vivo Bahia, que acontece no Hotel Mercure, no Rio Vermelho, com várias aulas-shows de chefs locais e de fora. Mas o ponto alto da festa será o cardápio dos dois jantares magnos preparados por um time estrelado. O primeiro, no dia 24, no restaurante Fasano, será assinado pelos chefs Geovane Carneiro (D.O.M - SP), Rodrigo Oliveira (Balaio e Mocotó – SP), José Barattino (Eataly, Homa e Due Grani – SP) em parceria com o anfitrião Lomanto Oliveira (Fasano – BA) que juntos executarão um menu em quatro etapas. No dia seguinte, 25, será a vez do restaurante Ori, no Horto, sediar a farra gastronômica com Mônica Rangel (Gosto com Gosto – RJ), Thiago Bañares (Tan Tan Noodle Bar – SP) e Caco Marinho (DOQ – BA), que prepararão um menu especial com os anfitriões Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem e Ori – BA).

(Divulgação)

Rodrigo Oliveira comanda o badalado restaurante Mocotó em São Paulo

Fado na cozinha

E hoje tem fado e leitão da Bairrada, no Portogaia, que fica na Chácara Gourmet do Acupe de Brotas. O festival acontece às 20h, e custa R$130, por pessoa, com taxa de rolha livre. O menu será assinado pelo chef português Vitor Bastos.

Viva Frida

O fotógrafo Mario Edson abre hoje, às 19h30, no seu ME Ateliê de Fotografia uma exposição com quase 20 artistas que homenageiam a artista mexicana Frida Kahlo. O evento, que vai durar um mês, com diversas atrações, celebra o primeiro ano do espaço no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. A exposição estará aberta ao público, a partir de amanhã (7), e a visitação poderá ser feita de sexta a domingo, das 15h às 20h.

(Foto:Divulgação)

Colagem da artista visual baiana Mia

Los Hermanos

O Museu de Arte da Bahia abre, na próxima terça-feira (9), às 19h, a exposição A Vida é Sonho, que reúne esculturas e pinturas dos artistas argentinos Erna Martinéz e Sebastian Puentes Rivero. A mostra é inspirada na obra do dramaturgo e poeta espanhol Pedro Calderón de la Barca. A expo do MAB tem a parceira do Consulado da Argentina em Salvador que celebra, no mesmo dia, o 203° Aniversário da Independência daquele País.