Após manhã de baixa procura, Salvador bate recorde de imunizados por dia contra a covid

Após uma mudança de planos, ainda pela manhã, que resultou na ampliação do público por conta da baixa procura nos postos de vacinação, Salvador termina esta segunda-feira (9) com recorde de imunizados por dia contra a covid-19.

De acordo com o vacinômentro da prefeitura, a capital vacinou 38.022 pessoas nesta segunda-feira (atualizado às 21h55). Os números apontam que destas, 37.952 foram de primeira dose ou dose única. O númera supera o recorde anterior do dia 1 de julho, quando 37.293 pessoas se imunizaram.

No fim da manhã, a prefeitura divulgou que a expectativa era vacinar cerca de 50 mil pessoas, mas que até 12h, apenas 6,1 mil tinham recebido sua dose da vacina. Com isso, o público foi ampliado permitindo a vacinação de todas as pessoas a partir de 26 anos.

Nesta terça-feira (10), a vacinação será sem restrições na capital baiana. Pessoas de 26 anos ou mais poderão se imunizar. Além disso, a aplicação da segunda dose será retomada.

Vacinados na Bahia

A Bahia tem 6.781.955 imunizados com a primeira dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta segunda-feira (9), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgados no começo da noite. O Estado já vacinou 63,45% da população baiana acima dos 18 anos (estimada em 11.148.781) - com, pelo menos, a primeira dose. Entre os vacinados com imunizantes de duas doses, 2.834.221 receberam também a segunda aplicação, o que somado com os imunizados com dose única faz a Bahia ter 3.086.136 pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19.

Vacinados no Brasil

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira (9), a 107.949 359, o equivalente a 50,98% da população total. Nas últimas 24 horas, 848.561 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 107 milhões de vacinados, 46,15 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 21,79% da população.