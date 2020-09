Após megaexplosão, porto de Beirute é atingido por novo incêndio; veja vídeo

O porto de Beirute, no Líbano, está sendo atingido por um novo incêndio nesta quinta-feira (10). Desta fez, as chamas estão concentradas em um armazém de óleo e pneus. Até o momento não há relatos de pessoas feridas.

Esse porto foi o mesmo atingido por uma megaexplosão no último mês, que matou ao menos 190 pessoas e destruiu a região próxima ao local.

O exército apontou que ainda não se sabe o que causou as chamas, e disse que enviou helicópteros para controlar o fogo. Imagens veiculadas em TVs locais mostram helicópteros despejando água nas chamas.

Uma coluna de fumaça subiu na cidade, que ainda vive as consequências da megaexplosão do dia 4 de agosto, na qual cerca de 6 mil pessoas ficaram feridas.

Huge fire at Port of #Beirut. Now pic.twitter.com/EnnIritG0e — Imad Bazzi (@TrellaLB) September 10, 2020

O chefe da Cruz Vermelha do Líbano, George Kettaneh, disse que não teme uma nova explosão por causa do incêndio desta quinta-feira, mas afirmou que há pessoas que vão sofrer com falta de ar por conta do fogo.