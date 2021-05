Após melhora, Bárbara Bruno sai da intubação, mas continua em UTI

Internada com covid-19, a atriz Bárbara Bruno apresentou melhora e saiu da intubação nesta segunda-feira, dia 10. A informação foi divulgada por sua irmã, a também atriz Beth Goulart, em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Beth, o quadro clínico da atriz ainda precisa ser acompanhado por mais três dias e por isso ela continuará na UTI por esse período. No entanto, os sinais apontam para recuperação. "Caminhando em direção à cura", escreveu.



Beth Goulart agradeceu pelas orações feitas por admiradores de sua irmã, e afirmou que "as vibrações de luz, amor e energia de cura" foram importantes nesse processo. "Vamos continuar orando, tirar a dor do coração e colocar esperança", completou.



Bárbara Bruno é a filha mais velha de Nicette Bruno e Paulo Goulart, ambos já falecidos. Sua mãe, Nicette, morreu de covid-19 em dezembro de 2020.



A filha de Bárbara, Vanessa Goulart, também gravou um vídeo comentando a melhora da atriz. Ela comemorou o fato de sua mãe não precisar mais do auxílio de uma máquina para respirar, e afirmou que seu pulmão está recuperado. "Se isso não é a força da nossa fé e do nosso amor, não sei o que é", disse.



Vanessa afirmou que Bárbara já está falando e que ela inclusive mandou um beijo para as filhas quando se lembrou do Dia das Mães "Estou sentindo uma alegria tão grande que não cabe no peito", afirmou Vanessa. "Vamos continuar vibrando amor e cura para todos os que estão precisando nesse momento", finalizou.