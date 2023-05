Após morte da ex, João Fernandes fala sobre criar filho sozinho

Dois anos após a morte da ex-mulher, Mabel Calzolari, o ator João Fernandes desabafou sobre a criação do filho, Nicolas.

Segundo o artista, que agora tem 24 anos, a vida tem sido difícil desde a partida da mãe do pequeno, que foi diagnosticada com aracnoidite, uma doença rara que causa inflamação em uma membrana fina que afeta o sistema nervoso central.

Em conversa ao GShow, o artista comentou que tem sido desafiador e espera poder conquistar um carro, uma casa e até trabalho fixo para conseguir criar o menino, que agora tem 4 anos.

"Coisas que tinha tempo para alcançar e planos para conquistar. Agora tudo é mais urgente, preso que deixa tudo mais perto. Porém, tenho que conquistar sozinho, o que deixa tudo mais longe", disse João.

Ainda na conversa, o global comentou que a responsabilidade aumentou depois que a ex-companheira morreu, principalmente as contas pessoais, e o quanto tem recebido de ajuda da família.

"A partida da Mabel aumentou em 200% a responsabilidade, agora é tudo comigo. E tive que aprender a lidar com isso. A gente pensa que o mundo vai ter uma certa clemência da gente quando acontece esse tipo de coisa, mas a verdade é que o tempo passa e só quem sofre as consequências mesmo é a família. As contas não ficam mais baratas, o salário não duplica, o resto do mundo não muda, a gente que tem que correr um dobrado", finalizou.