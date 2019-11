Após morte de Gugu, Record vai manter exibição normal do 'Canta Comigo'

A Record TV anunciou que manterá a exibição do Canta Comigo, de Gugu Liberato, normalmente até o fim desta temporada. O apresentador teve sua morte anunciada no último dia 22, após sofrer um acidente em sua casa nos Estados Unidos.



Já na fase semifinal, o Canta Comigo terá episódios exibido nas próximos duas quartas-feiras, dias 27 de novembro e 4 de dezembro.



"Os dois últimos episódios do reality show Canta Comigo (semifinal e a final) já estavam gravados. Em homenagem ao apresentador Gugu Liberato, que faleceu no dia 22 de novembro, manteremos a exibição da atração normalmente", afirmou a Record TV.



Questionada sobre a possibilidade de uma homenagem a Gugu no programa, a assessoria da emissora afirmou na tarde desta segunda-feira, 25, que algo talvez seja incluído, sem dar mais detalhes ou confirmações.