Após morte do filho por overdose, apresentadora faz alerta: ‘prestem atenção’

A apresentadora e terapeuta sexual Laura Berman anunciou a morte do filho, de 16 anos, por conta de uma overdose. Segundo apresentadora norte-americana, Samuel comprou drogas com um traficante através do Snapchat, rede social de compartilhamento de fotos e vídeos. O jovem teve uma overdose no próprio quarto. De acordo com a apresentadora, ele teria comprado uma combinação de fentanil, opióide sintético, com Xanax, um psicotrópico para ansiedade.

Nos últimos anos, a combinação se tornou comum nos Estados Unidos, em festas de jovens. Em 2017, o rapper norte-americano Lil Peep morreu com a mesma combinação que causou a morte do filho da apresentadora. Em 2016, o cantor Prince morreu após uma overdose acidental fentanil, que ele usava sem supervisão médica. De acordo com autoridades sanitárias dos Estados Unidos, o medicamento usado de forma errada é entre 25 e 50 vezes mais potente que a heroína.

No desabafo feito em forma de alerta para os pais, Laura pediu que estes se mantenham atentos a seus filhos. "Meu coração está completamente despedaçado e não tenho certeza de como continuar respirando. Publico isso agora apenas para que nenhuma outra criança morra. Ele fez com que as drogas fossem entregues em casa. É assim que eles conseguem. Por favor, prestem atenção em seus filhos e especialmente no SNAPCHAT." A rede social ainda não se pronunciou sobre a declaração de Laura.