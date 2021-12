Após não renovar com Nino, Bahia anuncia contratação do lateral Jonathan

O Bahia agiu rápido no mercado e já tem um substituto para o lateral direito Nino Paraíba. Apenas um dia depois de Nino ter anunciado a sua despedida do tricolor, o Esquadrão acertou a contratação de Jonathan, jogador de 29 anos que estava no Botafogo.

O anúncio da contratação foi feito na manhã desta terça-feira (28). Jonathan chega ao Bahia em definitivo com contrato até o fim de 2022. Natural de Brasília, ele foi formado nas categorias de base do Brasiliense e acumula passagens por equipes como Ponte Preta, Água Santa-SP, Portuguesa, Atlético-GO, Coritiba e Botafogo.

Pelo clube carioca, o lateral conquistou o título da Série B de 2021 e, consequentemente, o acesso para a primeira divisão. No entanto, ele disputou apenas três jogos na campanha do alvinegro na segundona. Ao todo, Jonathan fez 17 partidas pelo Botafogo, sendo 12 no Campeonato Carioca. Ele não marcou gols e não deu assistências.

Com a chegada de Jonathan o Bahia passa a ter dois jogadores para a lateral direita. O garoto Douglas Borel, que está integrado ao time de transição, vai receber mais oportunidades na equipe de cima, treinada pelo técnico Guto Ferreira. Até o momento, o Bahia já fez quatro contratações para 2022. Chegaram também os laterais esquerdo Luiz Henrique e Djalma Silva, e o volante Rezende.