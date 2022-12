Após Natal chuvoso, noite de Réveillon em Salvador será de tempo firme

Depois de uma véspera de Natal chuvosa, a noite de Réveillon deve ser de tempo firme em Salvador. A previsão para este sábado (31), último dia do ano, é de Sol com chuva leve durante a manhã. A partir da tarde, porém, as nuvens devem se dissipar.

Segundo o Instituto Climatempo, a noite da virada terá pouca nebulosidade e tempo firme. Assim, a chuva total esperada para o dia não deve passar de 5mm. A temperatura máxima esperada para este sábado é de 31ºC, com mínima de 24ºC.

No domingo (1), primeiro dia de 2023, o instituto aponta que as condições climáticas devem ser parecidas: tempo de Sol com algumas nuvens. No entanto, há possibilidade de chuva rápida tanto durante o dia e quanto à noite.

As temperaturas devem oscilar entre 24ºC e 30ºC.

Litoral Norte

Em algumas localidades do Litoral Norte, porém, pancadas de chuva são esperadas para a tarde e a noite deste sábado. É o caso de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que deve ter um aumento de nuvens durante a manhã. As temperaturas no município, que detém as praias de Itacimirim, Barra do Jacuípe e Guarajuba, vão ficar entre a máxima de 32ºC e 24ºC.

Já em Mata de São João, onde ficam praias como Praia do Forte e Imbassaí, a previsão é de Sol com chuva ainda na parte da manhã de sábado. À noite, porém, pouca nebulosidade é esperada.