Após pane na defesa, Vitória consegue empate com o Juventude: 1x1

Não foi dessa vez. O Vitória segue sem vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (14), o rubro-negro empatou em 1x1 com o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o resultado, o Leão permaneceu fora do G4, mas subiu uma posição na tabela e agora é o 8º colocado, com 14 pontos.

O jogo começou morno e teve como tônica os vacilos da defesa do Vitória principalmente na saída de bola. O Leão entrou em campo desligado e pagou por isso. O gol do Juventude saiu após Fernando Neto e Leandro Silva se atrapalharem dentro da área. Oportunista, Breno Lopes aproveitou e abriu o placar.

A partida esquentou na etapa final e ganhou ritmo mais acelerado. Nessa pegada, o Vitória chegou ao empate após bela jogada de Marcelinho e Vico. O meia lançou e o atacante fez ótima investida para encontrar a rede e garantir o empate fora de casa.

VACILO NA ÁREA

A primeira oportunidade do jogo foi do Vitória. Logo no minuto inicial, Leandro Silva cruzou e Léo Ceará cabeceou, mas mandou para fora. Aos 21, Breno Lopes mostrou estar com a pontaria mais afiada e ainda contou com uma falha da defesa rubro-negra. Depois que Dalberto tocou dentro da área, Fernando Neto cortou mal, Leandro Silva não afastou e o atacante ficou livre para estufar a rede: 1x0.

A defesa do Vitória estava desligada e na sequência quase entrega mais um gol para o Juventude. Após saída de bola errada com Rafael Carioca e Guilherme Rend, Dalberto bateu cruzado e exigiu bela defesa do goleiro Ronaldo. O rubro-negro reagiu com Gerson Magrão. Primeiro, ele aproveitou uma sobra e chutou de primeira, só que para fora. Depois, quase marcou um gol olímpico, mas o goleiro Marcelo Carné conseguiu defender a cobrança de escanteio.

Apesar das investidas, o Vitória voltou a tomar susto perto do intervalo. A defesa do Vitória falhou mais vez na saída de bola e Capixaba soltou o pé. Com as pontas dos dedos, Ronaldo evitou novamente a ampliação do placar.

O EMPATE

No recomeço do jogo, o Juventude teve nova chance de fazer o segundo gol. Os donos da casa recuperaram a posse de bola no ataque e Bochecha finalizou na rede, só que pelo lado de fora. O Vitória reagiu com Wallace, de cabeça, mas a tentativa do zagueiro parou nas mãos de Marcelo Carné.

O goleiro alviverde, no entanto, não conseguiu levar a melhor aos 16 minutos, quando Marcelinho fez belo lançamento para Vico. O atacante arrancou, deixou o marcador para trás, dominou dentro da área e foi certeiro na saída de Marcelo Carné: 1x1.

Pouco tempo depois, o destaque não foi no ataque rubro-negro, mas sim na defesa, mais precisamente embaixo das traves. Renato Cajá cobrou falta forte e com endereço, mas quem saiu bem na foto foi Ronaldo, que fez a defesa em dois tempos. No finalzinho do jogo, o Juventude teve nova chance de ficar à frente no marcador. Eltinho cruzou na área e Gabriel Novaes, com o gol aberto, mandou para fora.

PRÓXIMO JOGO

Depois de dois jogos fora de casa, o Vitória fará duas partidas seguidas no Barradão. Na 11ª rodada, o rubro-negro recebe o Oeste, sábado (26), às 16h30, no Barradão. Na sequência, no dia 29, o adversário da 12ª rodada é o CSA, às 19h15.

TÁ FORA

O meia Gerson Magrão está fora do jogo contra o Oeste. Ele levou o terceiro cartão amarelo e irá cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA

Juventude 1x1 Vitória - 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Juventude: Marcelo Carné, Igor, Wellington, Bareiro e Eltinho; João Paulo, Gustavo Bochecha (Rafael Silva) e Wagner (Renato Cajá); Capixaba (Gabriel Novaes), Breno Lopes (Marciel) e Dalberto. Técnico: Pintado.

Vitória: Ronaldo, Leandro Silva (Jonathan Bocão), João Victor, Wallace e Rafael Carioca; Guilherme Rend (Jean), Fernando Neto, Gerson Magrão (Mateusinho) e Marcelinho; Vico (Rodrigo Carioca) e Léo Ceará. Técnico: Bruno Pivetti.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Gol: Breno Lopes, aos 21 minutos so 1º tempo; Vico, aos 16 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: João Paulo e Breno Lopes (Juventude); Gerson Magrão, Jean e Guilherme Rend (Vitória)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Lilian da Silva Fernandes Bruno e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (trio do Rio de Janeiro).