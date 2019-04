Após participar de 'corridão', prefeito entrega quadra da Guarda Municipal

Foto: Almiro Lopes/CORREIO

Depois de correr por cinco quilômetros ao lado de 80 integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), o prefeito ACM Neto entregou a nova quadra poliesportiva do Grupamento de Operações Especiais (GOE), na manhã deste sábado (27).

O equipamento, que foi requalificado, fica na sede do GOE, na Avenida Tamburugy, em Patamares. O espaço também teve o alojamento - com capacidade para 30 pessoas – reformado. Ao todo, foram investidos R$ 166 mil, em recursos municipais.

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO) (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Pouco antes de participar da segunda edição do chamado Corridão do GOE, o prefeito anunciou que deve publicar a licitação para a construção da sede da Guarda Municipal ainda esta semana.

“Hoje, a sede funciona muito precariamente ali na região da Avenida San Martin. Nós vamos construir uma nova sede lá mesmo, porém inteiramente qualificada e que dê todas as condições para que o nosso pessoal da Guarda possa ter o melhor trabalho possível”, afirmou Neto.

De acordo com o inspetor-geral da GCM, Alysson Carvalho, a quadra poliesportiva funcionava desde que o local se transformou em sede da GCM, há pouco mais de 10 anos.

No local, a corporação promove desde treinamentos e exercícios para condicionamento físico até momentos de entretenimento. As obras duraram três meses. “Antes, não tinha estrutura adequada, estava sem pintura”, cita o inspetor.

O prefeito ainda lembrou que a Guarda Civil Municipal é uma das carreiras contempladas no concurso público da prefeitura municipal, que deve escolher 368 novos servidores, além de cadastro reserva. Com remuneração que vai até R$ 10.902,71, as inscrições para o processo seletivo estão abertas até as 16h do dia 7 de maio.

Estímulo

Essa foi a primeira vez que o prefeito participou do Corridão do GOE, que segue um percurso de aproximadamente cinco quilômetros – o grupo sai da sede até as imediações da Escola Pan Americana da Bahia e retorna ao ponto inicial. Além do prefeito, participaram da corrida o vice-prefeito Bruno Reis e autoridades do secretariado municipal, além do deputado estadual Tiago Correia (PSDB) e do deputado federal João Roma (PRB).

Para o inspetor-geral da GCM, Alysson Carvalho, a participação na corrida é importante para mostrar integração com a tropa.

“É uma corrida de pelotão, em que todo mundo sai junto e volta junto, mas cantando músicas militares e de vibração para estimular a todos”, disse Carvalho.

Integrante da Guarda Municipal desde a sua fundação, em 2008, e do GOE desde a primeira turma, há oito anos, Graziela Andrade destacou a importância do equipamento para a rotina da equipe. “É de suma importância para os treinamentos, até porque a gente pratica exercícios físicos todos os dias”, diz ela, que é uma das seis mulheres do GOE.

No grupamento, costuma atuar em situações de desapropriação e as chamadas de controle de distúrbio – a exemplo de manifestações.

“Aqui, não temos nenhuma dificuldade. Não fazemos nenhuma atividade diferente por ser mulher. Usamos os mesmos materiais, os mesmos armamentos, então a questão de gênero aqui é muito tranquila”, completou Graziela.

Também da primeira turma do GOE, a guarda Priscila Martem comentou sobre a importância dos treinamentos para o trabalho diário. “Todas as manhãs, temos corrida, prática de abdominal, funcional, aula de boxe, defesa pessoal. A quadra é uma vitória, porque a Guarda já foi esquecida. Mas esse foi o primeiro passo para a nossa sede”, disse.

O guarda civil municipal Elisânio de Jesus destacou que o GOE tem serviços de excelência. Para ele, a entrega da quadra é um reconhecimento. “É pelo trabalho que tempos desenvolvido desde o início, então é muito bom receber esse reconhecimento do ‘01’ para nossa instituição”, brincou, referindo-se ao prefeito ACM Neto.