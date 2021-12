Após passar mal, Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia viral

O cantor sertanejo Zé Felipe, 23 anos, foi diagnosticado com pneumonia viral. Filho do também sertanejo Leonardo, Zé Felipe passou mal e foi submetido a uma bateria de exames. Por conta do diagnóstico, o cantor precisou cancelar um show no Espírito Santo na segunda-feira (27).

Nas redes sociais, o artista contou que tinha sido diagnosticado com amigdalite no último domingo (26). "Galera, passando aqui para avisar vocês. Ontem, quando comecei a passar mal, a gente fez testes e exames, e eu estou com pneumonia viral. Agora, é me cuidar aqui e tomar os remédios", explicou no Instagram.



Nesta terça-feira (28), os sertanejo comunicou que está se tratando em isolamento em casa e prometeu novidades para os fãs. "Quando eu me recuperar 100%, a gente vai gravar um clipe novo, e até o meio de janeiro tem música nova para vocês", adiantou.

A influenciadora digital Virgínia Fonseca, esposa do artista, também apresentou sintomas da pneumonia Para não contagiar a filha Maria Alice, de 7 meses, o casal escalou o cantor Leonardo para cuidar da neta. "Quem diria que Seu Emival estaria às 15h assistindo Mundo Bita...? É, gente, a vida muda", brincou Poliana, mulher de Leonardo.