Após pedido do público, Igor Kannário anuncia que fará show via live

Após a sofrência com as lives de Jorge e Matheus, Luan Santana e Unha Pintada, chegou a hora da quebradera brotar na quarentena. Após alta demanda popular, Igor Kannário anunciou que fará um show intimista a ser transmitido online nesta quinta-feira (09), às 18h.

A 'Tardezinha do Kannário' poderá ser acompanhada tanto no Instagram quanto no canal oficial do YouTube do artista. O show será gravado dentro do palácio do Príncipe do Guetto e será, como ele definiu, "intimista" e com um número reduzido de músicos para respeitar a quarentena.

"Vocês tanto pediram e amanhã terá uma live bem intimista pra vocês se sentirem bem próximo do narito. E como estamos em quarentena e respeitando a saúde e cuidados dos músicos será algo bem resumido porém com todo swing pra arrastar o sofá da sala e dançar junto comigo. Espero que gostem pois queremos trazer vocês pra bem pertinho com essa live", detalhou o deputado federal.